Exposition qui honore la mémoire des femmes et filles autochtones à la Maison amérindienne

La Maison amérindienne présente jusqu’au 24 mai, Femmes, mes sœurs, une exposition poignante qui honore la mémoire des femmes et filles autochtones disparues ou assassinées.

Femmes, mes sœurs est un projet de guérison utilisant les pratiques artistiques traditionnelles de la broderie comme pont pour créer une solidarité entre les femmes victimes de violence ou qui ont perdu une amie, une sœur, une fille, une mère ou une grand-mère.

Guidées par l’aînée Sedalia Fazio et la facilitatrice Melanie Morrisson, des femmes se sont réunies pendant plusieurs mois en cercle de partage et de broderie, afin de broder leurs histoires, guérir ensemble et célébrer leurs fiertés et leurs forces. De ces moments de partage sont nés des carrés brodés rassemblés dans une courtepointe émouvante honorant les femmes et filles victimes de violence.

Ce projet collectif transdisciplinaire où s'allie art, culture et guérison communautaire vient briser les barrières de l'isolement et du silence. Il a pour objectif de sensibiliser la société aux enjeux liés aux femmes et filles autochtones disparues ou assassinées mais aussi créer des espaces de réflexion, de partage et de guérison.

Jusqu’au dimanche 24 mai 2021, le public est invité à venir visiter cette exposition qui porte un regard unique et solidaire sur cet enjeu qui mobilise la société.

Les violences envers les femmes nous concernent toutes et tous

Faisons que plus jamais, ces femmes, nos sœurs ne disparaissent en silence.

Femmes, mes sœurs est une réalisation des Productions Feux Sacrés en collaboration avec Femmes et Égalité des genres Canada, Patrimoine Canada, la Fondation de la famille Brian Bronfman et la Fondation Solstice.

La Maison amérindienne tenait à saluer le courage des femmes qui ont participé à la réussite de ce projet par leur ouverture, leur confiance et leur détermination à briser le silence.