Ouverture des inscriptions aux perfectionnements de groupe de la formation continue à Culture Montérégie

Culture Montérégie ouvre la période d’inscription aux perfectionnements de groupe de la formation continue. Jusqu'au 17 septembre, les organismes et travailleurs culturels de la Montérégie sont invités à s'inscrire à un perfectionnement de groupe (minimum de 5 personnes). Cette formation personnalisée, qui permet d'acquérir des compétences variées et d'améliorer vos connaissances dans le domaine de votre choix, aura lieu à l'heure et à l'endroit que vous désirez avec un formateur que vous aurez choisi. .



« Le perfectionnement de groupe est un concept unique qui permet de créer un cadre favorable à l'amélioration et au développement des compétences de votre équipe. Vous aidez vos employés à mieux maîtriser leur travail en les jumelant avec un formateur de votre choix », explique Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Un investissement



Dans le cadre de ce lancement, Culture Montérégie a recueilli le témoignage de plusieurs personnes qui ont bénéficié d’une telle formation. C'est le cas de monsieur Guy Boulanger, directeur général de la SPEC du Haut-Richelieu, pour qui la formation n'est pas une dépense, mais un investissement. Même son de cloche pour Anne-Marie Dulude, directrice générale du Biophare, qui mentionne que les formations de perfectionnement permettent d'ouvrir de nouveaux horizons.



Outre les perfectionnements de groupe, Culture Montérégie offre cet automne une panoplie de formations clé en main pour répondre à des besoins spécifiques : Financement et stratégie de projet numérique, Comprendre le changement pour l’intégrer judicieusement et Création de dialogues en littérature.