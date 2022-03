Le retour des comédiens sur la scène du Café-Théâtre de Chambly

C'est avec une grande fébrilité que le Café-Théâtre de Chambly reprend ses activités avec Le Vérificateur, une création originale de Michelle Beaudoin inspirée de la pièce « Le Révizor » de Gogol. Ce sera une œuvre délirante et rythmée portée avec brio par des amoureux du théâtre. Les représentations auront lieu les vendredis et samedis du 18 mars au 16 avril 2022 à 20 h.

Une comédie d’un humour à la fois burlesque et satirique Dans un village reculé du Québec, un vérificateur arrive afin de faire la lumière sur les irrégularités. Les habitants paniquent et prennent d’étranges initiatives pour dissimuler leurs activités…

L’équipe du Vérificateur

Chapeautée par une metteuse en scène exceptionnelle, Michelle Beaudoin, la talentueuse équipe du Vérificateur est constituée de comédiens/comédiennes provenant de plusieurs régions… de Montréal jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu!

Un mot de la metteuse en scène

La pièce Le Vérificateur est un projet complètement loufoque qui est né en 2019 et qui a traversé les grands remous que la pandémie a causé à la culture et aux arts de la scène. Malgré tous les obstacles rencontrés, notre troupe, composée de 14 comédiens fougueux, passionnés et de grand talent, s’est soudée dans la mission de présenter cette œuvre remplie de joie et de folie. En ces temps difficiles, nous croyons plus que jamais que le rire aura un effet bienfaisant, voire thérapeutique sur les spectateurs.

Ainsi, lorsque la direction artistique du Café-Théâtre de Chambly m’a proposé de présenter notre projet comme pièce d’ouverture de la saison 2022, c’est avec une joie profonde que j’ai accepté de relever le défi. C'est en effet une grande marque de confiance qu’elle nous accorde. Le plaisir que nous avons à répéter, à défendre ce texte, à incarner ces personnages qui ne mâchent pas leurs mots laisse présager un retour en force du Café-Théâtre. Une grande frénésie fait déjà trembler les murs de notre scène. Le Vérificateur vous transportera dans un village éloigné du Québec qui reçoit la visite d’un inspecteur du gouvernement. Moqueries, caricatures, danse, chant, cette pièce promet à notre fidèle clientèle une rentrée théâtrale haute en couleurs.