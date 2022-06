Fête nationale du Québec à Chambly

La Ville de Chambly invite la population à participer en grand nombre aux festivités entourant la fête nationale du Québec, le vendredi 24 juin, dès 18 h, au parc des Ateliers (1840, avenue Bourgogne).

Sous la thématique « Notre langue aux mille accents », la fête célèbrera les expressions les plus colorées les unes que les autres faisant partie de notre culture et de notre héritage. On vous invite donc à vous « mettre sur votre 36 » et à vous « tirer une bûche » avec nous !

La soirée commencera dès 18 h avec de l’animation familiale. Le Duo Renard et Coccinelle et Mr. Verdin présenteront de la jonglerie, de la micromagie, du jeu clownesque, des marionnettes et du monocycle. Un kiosque maquillage sera aussi sur place ainsi que de la musique : les plus petits seront ravis.

À 20 h, le discours patriotique sera livré par la championne slameuse Véronica Rioux. La mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, s’adressera aux citoyens avant un hommage au drapeau.

Dès 20 h 15 et jusqu’à 21 h 45, le groupe de musique Les Grands Hurleurs prendra la relève pour un spectacle de chansons québécoises. Place aux violons, à la mandoline, la guitare, la contrebasse et aux riches harmonies vocales ! Venez « swingner la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois » !

La fête se terminera par un feu d’artifice sur le bassin de Chambly, à 22 h. Un service de bar et d’alimentation sera aussi disponible sur place toute la soirée. Veuillez noter qu’en cas de pluie, seul le feu d’artifice sera reporté au lendemain, à 22 h.