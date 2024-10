La bibliothèque de Chambly lance sa programmation d'octobre

Pour l’automne, la Bibliothèque municipale de Chambly invite la population à découvrir une multitude d’activités gratuites, idéales pour tous les âges.

Au programme : découvertes littéraires, heures du conte, clubs de lecture, activités ludiques et formations sont quelques-unes des activités qui vous attendent à la bibliothèque située au Pôle culturel de Chambly.

1ER AU 31 OCTOBRE - DES LECTURES MYSTÉRIEUSES POUR L’HALLOWEEN

L’équipe de la bibliothèque vous invite à plonger dans sa thématique littéraire pour l’Halloween. Elle mettra à votre disposition une section « mystère ». Science-fiction, thriller et roman de suspense : qu’est-ce qui se cachera sous l’emballage ? Passez faire un tour pour y récupérer votre livre mystère !

8 ans et plus.

LES VENDREDIS MATIN - CITOYENS BRANCHÉS

En collaboration avec l’organisme l’Entraide Plus, des formations gratuites et personnalisées sont offertes pour mieux comprendre la technologie et l’informatique. Que ce soit avec votre ordinateur, téléphone intelligent ou tablette; apprenez à mieux maîtriser vos outils !

Envoyer et recevoir des photos, faire des appels en vidéoconférences, ou encore jouer à des jeux avec des amis sont quelques exemples de sujets qui pourraient être abordés avec les formateurs sur place.

Entrée libre. Salle A.

Les vendredis matin jusqu’au 29 novembre, de 9 h à 12 h.

SAMEDI 5 OCTOBRE – HEURE DU CONTE POUR LES TOUT-PETITS

L’heure du conte, de 9 h 30 à 10 h 15, est une occasion unique pour vos petits de 0 à 3 ans de faire leurs premiers pas dans le monde de la lecture, et ce, tout en douceur. L’activité est animée par l’équipe du Carrefour familial du Richelieu.

Inscription obligatoire. Espace jeunesse

SAMEDI 5 OCTOBRE – HEURE DU CONTE POUR LES 4 ANS ET PLUS

De 10 h 45 à 11 h 30, les lecteurs en herbe de 4 ans et plus sont conviés à une heure du conte, animée par Malicia. L’histoire qui sera à l’honneur est Gontrand et les souris de Lucie Papineau et Martina Motzo. Elle sera suivie d’un mini-atelier favorisant l’éveil à la lecture.

Inscription obligatoire. Foyer.

SAMEDI 5 OCTOBRE – LETTRES ATTACHÉES : ATELIER D’ÉCRITURE

Participez à un atelier créatif en groupe où le poète Charles Sagalane, en direct du Nord-du-Québec par visioconférence, vous proposera des exercices d’écriture pour créer un court texte poétique. Vous pourriez remporter le prix de la meilleure œuvre en la soumettant au concours Lettres attachées.

Inscription obligatoire. Espace presse.

MARDI 8 OCTOBRE – CLUB DE LECTURE À LA PAGE

Ne tardez pas; joignez-vous à notre Club pour mordus de lecture où vous pourrez discuter en groupe de la passion qui vous anime, soit la littérature sous toutes ses couleurs. L’activité aura lieu chaque deuxième mardi du mois, de 13 h 30 à 15 h 30.

Inscription obligatoire. 18 ans et plus. Espace VIP.

JEUDI 10 OCTOBRE – CLUB DE LECTURE ANIMÉ PAR AMÉLIE BOIVIN HANDFIELD

La bibliothèque vous invite à joindre le Club de lecture mensuel animé par Amélie Boivin Handfield, véritable référence dans l’univers littéraire québécois.

Rendez-vous chaque deuxième jeudi du mois, de 19 h à 20 h 30, pour échanger avec d’autres passionnés dans une ambiance conviviale, tout en explorant de nouvelles œuvres. La thématique du mois : les romans historiques.

Inscription obligatoire. 16 ans et plus. Mezzanine.

DIMANCHE 13 OCTOBRE – CLUB D’ÉCRITURE

Envie de libérer votre créativité ? Chaque deuxième dimanche du mois de 13 h 30 à 15 h 30, prenez part à ces ateliers d’écriture conçus pour éveiller votre curiosité linguistique et raviver le plaisir d’écrire grâce à une série d’exercices et d’outils inspirants.

Inscription obligatoire. 18 ans et plus. Espace presse.

19 AU 26 OCTOBRE – SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Restez à l’affût, une foule d’activités se déploieront à la bibliothèque dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques. Détails à venir.

25 AU 31 OCTOBRE – PARCOURS D’ÉNIGMES : LA NUIT DES BONBONS COLORÉS

Un rallye gratuit pour célébrer l’Halloween !

Accompagnés de leur famille, les enfants de 3 à 10 ans devront résoudre des énigmes en explorant cinq affiches et rencontreront des monstres sympathiques pour remplir leur panier de bonbons colorés. Une surprise sucrée les attend à la fin du parcours (quantité limitée).

Cette activité est développée par l’Agence Friedman. Les enfants de 8 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent.

Deux parcours disponibles :

Spécial dans le noir : Vendredi 25 octobre 2024, de 18 h à 21 h.

Parcours régulier : Du 26 au 31 octobre 2024, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Inscription requise

L’inscription en ligne pour les activités est requise. Les citoyens (avec carte Accès) doivent s’inscrire sur le site ville.chambly.qc.ca (Services en ligne/Inscription en ligne).