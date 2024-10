La bibliothèque lance sa programmation pour le mois de novembre

En novembre, la Bibliothèque municipale de Chambly vous propose une variété d’activités gratuites et dynamiques. Découvertes littéraires, heures du conte, clubs de lecture, activités ludiques et formations sont quelques-unes des activités qui attendent la population.

Les vendredis matin - Citoyens branchés

En collaboration avec l’organisme l’Entraide Plus, des formations gratuites et personnalisées sont offertes pour mieux comprendre la technologie et l’informatique.

Envoyer et recevoir des photos, faire des appels en vidéoconférences, ou encore jouer à des jeux avec des amis sont quelques exemples de sujets qui pourraient être abordés avec les formateurs sur place.

Les vendredis matin jusqu’au 29 novembre, de 9 h à 12 h.

Samedi 2 novembre - Heure du conte pour les tout-petits

L’heure du conte, de 9 h 30 à 10 h 15, est une occasion unique pour les petits de 0 à 3 ans de faire leurs premiers pas dans le monde de la lecture, et ce, tout en douceur. L’activité est animée par l’équipe du Carrefour familial du Richelieu.

Samedi 2 novembre - Heure du conte pour les 4 ans et plus

De 10 h 45 à 11 h 30, les lecteurs en herbe de 4 ans et plus sont conviés à une heure du conte, animée par Malicia. L’histoire qui sera à l’honneur est Les lapins peintres de Simon Priem. Elle sera suivie d’un mini-atelier favorisant l’éveil à la lecture.

Dimanche 10 novembre - Lancement de livre

De 13 h à 15 h, assistez au lancement du livre Vivre avec un proche qui souffre de dépression de Mélanie Richard. Rencontrez l’autrice, infirmière clinicienne et psychothérapeute, qui partage son expérience personnelle vis-à-vis de la dépression dont a souffert sa mère pendant plusieurs années.

Dimanche 10 novembre - Club d'écriture

Envie de libérer votre créativité ? Chaque deuxième dimanche du mois de 13 h 30 à 15 h 30, prenez part à ces ateliers d’écriture conçus pour éveiller votre curiosité linguistique et raviver le plaisir d’écrire grâce à une série d’exercices et d’outils inspirants.

Notez que les ateliers s'adressent aux personnes de 18 ans et plus.

Mardi 12 novembre - Club de lecture à la page

Ne tardez pas; joignez-vous au Club pour mordus de lecture où vous pourrez discuter en groupe de la passion qui vous anime, soit la littérature sous toutes ses couleurs. L’activité aura lieu chaque deuxième mardi du mois, de 13 h 30 à 15 h 30 et s'adresse aux personnes de 18 ans et plus.

Samedi 16 novembre - Biblio-Jeux: Rencontrer une orthophoniste

Dans le cadre du programme de stimulation du langage oral et de l’écrit Biblio-Jeux, une orthophoniste sera disponible le samedi 16 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30 afin d’accompagner et guider les familles d’enfants de 0 à 12 ans dans leur découverte du plein potentiel de ce programme.

Veuillez noter qu’il est aussi possible d’emprunter des jeux et livres du programme pour un prêt non renouvelable de trois semaines.

Samedi 16 novembre - Lettres Attachées: Atelier d'écriture

Participez à un atelier créatif en groupe où la romancière Chrystine Brouillet, en direct de la Côte-Nord par visioconférence, proposera des exercices d’écriture pour créer une courte scène. Vous pourriez remporter le prix de la meilleure œuvre en la soumettant au concours Lettres attachées.

Jeudi 28 novembre - Club de lecture animé par Amélie Boivin Handfield

La bibliothèque vous invite à joindre le Club de lecture mensuel animé par Amélie Boivin Handfield, véritable référence dans l’univers littéraire québécois.

Rendez-vous chaque deuxième jeudi du mois, de 19 h à 20 h 30, pour échanger avec d’autres passionnés dans une ambiance conviviale, tout en explorant de nouvelles œuvres. La thématique du mois : Marie-Renée Lavoie.

Inscription requise

L’inscription en ligne pour les activités est requise. Les citoyens (avec carte Accès) doivent s’inscrire sur le site ville.chambly.qc.ca (Services en ligne/Inscription en ligne).