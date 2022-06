L'Université Laval lance une chaire d'enseignement sur les insectes comestibles

L’organisation Alloprof a soutenu plus d’un million d’élèves au courant de ses 25 années d’existence et cela tout à fait gratuitement. Un total de 230 millions d’accompagnements a été fait. Ne se reposant pas sur son succès, Alloprof revient sur ses réussites et se tourne vers l’avenir en dévoilant un aperçu de ses grands chantiers, ainsi qu’un ...