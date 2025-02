Le gouvernement du Québec plafonne le nombre d’étudiants étrangers

Le gouvernement du Québec va réduire de 20 % l’octroi des certificats d’acceptation du Québec (CAQ), nécessaires pour venir étudier ici.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, n’est toutefois pas en mesure de dire à combien se chiffrera la baisse du nombre d’étudiants puisque le nombre de certificats attribués n’est pas totalement représentatif du nombre d’inscriptions.

La ministre veut particulièrement s’attaquer aux collèges privés dont le «modèle d’affaires» consiste à offrir des formations courtes à beaucoup d'étudiants étrangers, leur permettant ensuite d'obtenir rapidement la résidence permanente.

«Rappelons qu'au 1er octobre 2024, les résidents non permanents représentaient près de 615 000 personnes. De ce nombre, environ 129 000 (21 %) sont des étudiants étrangers. Le nombre de titulaires d'un permis d'études valide au Québec au sein du Programme des étudiants étrangers a augmenté de 140 % entre 2014 et 2023, passant d'un peu plus de 50 000 à près de 120 000 personnes», peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne