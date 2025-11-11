Pas de grande réforme à venir
«Le réseau de l'Éducation n'est pas brisé», affirme Sonia LeBel
Sonia LeBel ne compte pas «réformer de fond en comble le réseau» de l'Éducation, car il n'est «pas brisé», selon elle.
La ministre de l'Éducation y est allée de cette affirmation mardi lors d'un exercice de reddition de comptes à l'Assemblée nationale, où les partis d'opposition l'ont questionnée sur ses priorités.
En poste depuis deux mois, Mme LeBel a déclaré d'entrée de jeu mardi qu'elle n'avait pas de «grandes priorités à annoncer».
Plutôt, elle déploiera des efforts pour «apaiser» le réseau, dans le contexte où «100 000 élèves» se sont ajoutés «depuis 2018» et la situation budgétaire du Québec est «difficile pour tous».
«Je ne pourrai pas régler tous les enjeux», a-t-elle dit, ajoutant vouloir «améliorer la vie des élèves avec les ressources que nous avons».
Plus tôt en matinée, le porte-parole de Québec solidaire en éducation, Gabriel Nadeau-Dubois, a tenu un point de presse pour réclamer des «sommes d'urgence» afin «d'envoyer des renforts dans les écoles».
«Il y a une mise à jour économique qui s'en vient. Il faut un réinvestissement d'urgence pour ajouter du monde dans nos écoles, pour prendre soin des enfants», a-t-il dit.
M. Nadeau-Dubois a déploré un «exode» en éducation «pas mal plus désastreux pour le Québec» que «l'exode présumé de quelques dizaines de médecins».
Caroline Plante, La Presse Canadienne
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