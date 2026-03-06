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Éducation

Le gouvernement du Québec débouté trois fois

La Cour suprême confirme que les demandeurs d'asile ont droit aux CPE

Alerte: La Cour suprême confirme que les demandeurs d'asile ont droit aux CPE
Photo: La Presse Canadienne, 2026

La Cour suprême du Canada juge que le fait d’exclure les demandeurs d’asile du régime des garderies subventionnées est discriminatoire à l’égard des femmes.

Le gouvernement du Québec est débouté pour une troisième fois.

Plus de détails à venir.

 

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