Voter en temps de pandémie, comment ça se passe?

C'est jour de vote fédéral au Canada aujourd'hui. Des milliers d'électeurs se présenteront, au cours des prochaines heures, pour élire le prochain gouvernement qui les représentera à la Chambre des Communes, à Ottawa. Mais comment se passe le vote en temps de pandémie?

Comme dans plusieurs entreprises et lieux publics dans les derniers mois, des consignes de santé publique doivent être respectés dans les bureaux de vote de la province.

Premièrement, le lavage des mains sera obligatoire dès l'arrivée sur place. Notons que le citoyen doit avoir en sa possession sa carte de l'électeur pour faciliter son passage jusqu'à l'urne de vote. Il est recommandé de porter le masque sur place et tout au long de sa présence au bureau de scrutin.

Prenez note qu'en raison des consignes sanitaires, il est possible que les électeurs doivent attendre à l'extérieur si les lieux sont trop étroits ou trop petits. Parmi les autres mesures sanitaires en vigueur, on peut nommer la présence de plexiglass et de parcours unidirectionnel au sol pour éviter les rassemblements en un seul et même endroit.

En tout temps, le respect de la distanciation de 2 mètres est demandée. Les citoyens qui le veulent peuvent apporter leur propre stylo. S'ils n'en ont pas, un crayon à usage unique leur sera fourni et devra être disposé dans un sac à la sortie de l'urne.