Luc Ricard se joint aux candidats indépendants qui se positionnent pour une campagne respectueuse

Des candidats indépendants s’unissent pour envoyer un message clair à la population. C’est dans un esprit collaboratif que plusieurs conseillers indépendants ont choisi d’ajouter leurs voix à celle de la mairesse sortante afin de s’engager à mener une campagne positive, constructive et à se livrer à des débats d’idées sains et respectueux d’ici le 7 novembre, jour du scrutin.

D'après ces derniers, les citoyens méritent que nos politiciens s’élèvent au-dessus de la partisanerie et Chambly a déjà fait les frais pour des équipes qui n’écoutent qu’une partie de la population.

« Placer le citoyen au cœur de nos décisions, travailler dans l’intérêt de tous nos concitoyens et proposer des solutions concrètes aux défis de nos quartiers respectifs, voici notre engagement! Nous voulons faire de la politique pour les bonnes raisons, pour que nos milieux de vie puissent évoluer avec nous, pour s’assurer d’une saine gestion des finances publiques et pour que nous soyons résilient face à la crise climatique, ensemble. » se prononcent-ils avec conviction.

Les conseillers indépendants souhaitent que cette campagne qui débute se déroule sous le signe du respect et de l’ouverture, ils souhaitent que la campagne permette de mieux répondre aux besoins des citoyens de toute allégeance et sont convaincus que l’indépendance est la meilleure façon d’y travailler.

« Depuis plus de deux ans et demi, je travaille avec madame Labbé en tant que conseiller indépendant et en aucun temps je n’ai été mis de coté ou j’ai manqué d’informations. Nous avons toujours eu un droit de parole en séance de travail afin d’exprimer nos choix, d’aller plus loin dans nos décisions. En ce moment, comme conseiller indépendant, depuis 12 ans, je n’ai jamais autant aimé mon travail au sein du conseil. Je désire travailler avec des gens positifs ayant comme seule et unique but de servir l’ensemble des citoyens. » ajoute M. Ricard afin de témoigner de son expérience de travail avec une mairesse indépendante.