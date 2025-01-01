Nous joindre
Apparition des pancartes électorales

La période électorale s'amorce vendredi en vue des élections municipales au Québec

19 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

C'est vendredi que s'amorce officiellement la période électorale en vue des élections municipales au Québec, qui auront lieu le 2 novembre.

Le début de la période électorale signifie notamment que les candidats peuvent commencer à installer leurs pancartes. De nombreuses affiches avaient déjà fait leur apparition aux abords des rues vendredi matin.

Selon les données du gouvernement du Québec, ce sont environ 8000 postes d’élus municipaux qui seront à pourvoir le 2 novembre dans les quelque 1100 municipalités de la province.

Les personnes qui souhaitent se présenter ont jusqu'au 3 octobre pour soumettre leur candidature. Les femmes et les jeunes sont encouragés à se présenter, puisque ces deux groupes sont sous-représentés dans les conseils municipaux.

On sait déjà qu'il y aura du changement à la tête de la plus grande ville de la province, Montréal, car la mairesse actuelle, Valérie Plante, ne brigue pas de troisième mandat.

Luc Rabouin, de Projet Montréal, Soraya Martinez Ferrada, d'Ensemble Montréal, et Craig Sauvé, de Transition Montréal, sont les candidats des principaux partis dans la métropole.

À Québec, le maire Bruno Marchand demande aux électeurs de lui confier un deuxième mandat. Celui qui a succédé à Régis Labeaume en 2021 croise notamment le fer avec l'ancien ministre provincial Sam Hamad.

Stéphane Boyer (Laval), Catherine Fournier (Longueuil) et Julie Dufour (Saguenay) tenteront d'être réélus. À Saguenay, Mme Dufour affronte entre autres Andrée Laforest, qui était jusqu'à tout récemment ministre des Affaires municipales.

La mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, qui a été élue l'an dernier lors d'une élection partielle à la suite de la démission de France Bélisle, sollicite aussi un nouveau mandat.

Pour leur part, Évelyne Beaudin (Sherbrooke), Gilles Lehouillier (Lévis) et Jean Lamarche (Trois-Rivières) céderont leur place.

Le vote par anticipation aura lieu le 26 octobre, soit une semaine avant le jour du scrutin.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne

