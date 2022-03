Bilan des opérations IMPACT véhicules hors route en Montérégie

Le 26 février, plusieurs opérations IMPACT VHR se sont déroulées sur l’ensemble du territoire de la Montérégie. Au total, 8 motoneigistes et 2 quadistes de la Sûreté du Québec étaient présents pour ces opérations, avec la collaboration de 11 agents de surveillance de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FMCQ) et des agents de surveillance des clubs locaux de motoneige.

Cette présence visait à sensibiliser les conducteurs de VHR à l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires.

Bilan de l’opération :

·668 motoneiges et 41 quads ont été vérifiés;

·2 constats pour ne pas avoir de droits d’accès aux sentiers;

·13 constats en vertu de la Loi sur les Véhicules Hors Route (LVHR), notamment pour de l’équipement manquant et des motoneiges non immatriculées ou non assurées;

·3 constats pour diverses autres infractions;

·53 avertissements;

·4 expulsions des sentiers.

De plus, une intervention a été effectuée pour un incendie de motoneige en mouvement dans l’un des sentiers. Heureusement, personne n’a été blessée lors de cet incident.

Pour une randonnée sécuritaire et de plus amples informations concernant les nouvelles réglementations, nous vous invitons à consulter les sites suivants : Québec.ca/LoiVHR. Québec.ca/SécuritéVHR

Par la tenue de ces opérations, la Sûreté du Québec et ses partenaires souhaitent que les adeptes de motoneige puissent profiter de cette activité récréotouristique en toute sécurité, partout à travers le Québec.