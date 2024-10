Trafic de stupéfiants: 16 hommes sont arrêtés

Le Service des enquêtes sur la contrebande de cannabis de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent et le Service de police de l’agglomération de Longueuil, a procédé ce matin à l’arrestation d’individus en lien avec de la production, du trafic, de la distribution et de la vente de cannabis illicite en Montérégie.

Les arrestations ont eu lieu à Brossard, Carignan, Chambly, Napierville, Saint-Alexandre- d’Iberville, Saint-Constant et Saint-Jean-sur-Richelieu.

16 hommes âgés entre 27 et 60 ans visés par des mandats d’arrestation seront rencontrés par les enquêteurs au cours des prochaines heures. Neufs d’entre eux devraient comparaître par visio-comparution au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils s’exposent à des accusations en vertu de la Loi sur le cannabis, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Code criminel.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou la production de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.