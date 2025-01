Plus de 800 conducteurs arrêtés lors de l'ONC Alcool-Drogues

Les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont procédé à plus de 800 arrestations pour des personnes conduisant avec les capacités affaiblies, entre le 29 novembre 2024 au 2 janvier 2025, lors de l’opération nationale concertée Alcool-Drogues.

Durant cette période, plusieurs centaines de contrôles routiers ont été réalisés à travers la province dont plusieurs conjointement. La mise en place de ces contrôles routiers ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue a permis aux policiers d’intervenir autant de manière coercitive qu’en matière de sensibilisation auprès de nombreux conducteurs.

Les arrêtés ont conduit avec la capacité par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux.

Pendant la période de l’opération nationale concertée, la SAAQ a diffusé une campagne de sensibilisation sur la conduite avec les capacités affaiblies. Ayant pour thème « Il y a plein de bonnes raisons d’être conducteur désigné », cette campagne visait à sensibiliser les conducteurs à l’importance de ne pas conduire s’ils ont pris de l’alcool, mais aussi à valoriser le rôle important des conducteurs désignés.

Des opérations et interceptions à l’année

Bien que la période des Fêtes soit terminée, les opérations policières visant la prévention de la capacité de conduire affaiblie se poursuivront tout au long de l’année.

Rappelons que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes afin de procéder à la détection de la conduite avec les capacités affaiblies et mettre en état d’arrestation les conducteurs fautifs. Ces derniers utilisent différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs. De plus, le dépistage obligatoire en vigueur permet aux policiers d’exiger qu’un conducteur fournisse un échantillon d’haleine au bord de la route, et ce, même s’ils soupçonnent ou non qu’il ait consommé récemment de l’alcool.

Peu importe le moment de l’année, la règle continue de s’appliquer : quand on consomme, alcool ou drogue, on ne conduit pas. Prévoyez donc une solution de rechange, elles sont nombreuses et accessibles.