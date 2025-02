Québec vise à dépouiller la Cour supérieure de ses matières familiales

Dans les prochaines heures, une tempête hivernale est attendue un peu partout dans la province. On annonce que certaines régions auront le droit à plus de 30 cm de neige, en plus de forts vents et de la poudrerie. Cela risque de perturber considérablement la circulation, en particulier demain. La météo étant toujours imprévisible, le ministère ...