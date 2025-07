L'acquittement des anciens joueurs d'Équipe Canada junior fait réagir à London

L'acquittement de cinq anciens joueurs de hockey d'Équipe Canada junior, accusés d'agression sexuelle, continue de faire des vagues dans la ville du sud-ouest de l'Ontario où s'est déroulé leur procès très médiatisé.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice de London, jeudi soir, pour manifester leur soutien à la plaignante. Des rassemblements avaient aussi eu lieu plus tôt dans la journée pour soutenir les deux camps.

Michael McLeod, Carter Hart, Alex Formenton, Dillon Dube et Callan Foote ont tous été acquittés d'agression sexuelle, et McLeod d'une accusation distincte de complicité d'agression sexuelle. Cette décision a été qualifiée de «triomphe retentissant» par la défense.

La juge Maria Carroccia, de la Cour supérieure de l'Ontario, a conclu que le témoignage de la plaignante n'était ni crédible ni fiable, et que certains éléments de sa déposition comportaient des «aspects troublants».

La juge a affirmé que la plaignante avait tendance à blâmer les autres pour les incohérences de son récit et qu'elle avait exagéré son niveau d'ivresse ce soir-là.

La juge Carroccia a dit avoir constaté un «consentement non vicié par la peur», soulignant l'absence de force physique, de violence ou de menaces lors de la rencontre de 2018.

Stephanie Richardson, qui a participé à la manifestation de jeudi soir, s'est dite «déçue et frustrée» après la décision, mais a trouvé du réconfort dans la solidarité affichée lors du rassemblement.

«Le ton est très positif», a-t-elle déclaré.

Jessica Bonilla-Damptey, directrice du Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle d'Hamilton et de ses environs, a également participé à l'événement. Elle a fait valoir que cette démonstration de soutien était encourageante.

La décision est survenue environ sept ans après l'incident ayant mené aux accusations – une rencontre survenue dans une chambre d'hôtel au petit matin le 19 juin 2018.

L'incident a été porté à la connaissance du public pour la première fois en 2022, après que TSN a rapporté que Hockey Canada avait réglé discrètement une poursuite intentée contre l'organisation sportive et huit joueurs non identifiés pour un montant non divulgué.

Le tribunal a appris que l'organisation avait procédé à un règlement à l'insu des joueurs et sans leur accord.

David Humphrey, qui représente McLeod, a affirmé après la décision de jeudi que le «récit unilatéral» présenté dans la plainte avait injustement influencé la perception du public pendant des années et créé une fausse impression durable de culpabilité qui avait porté atteinte à la réputation et à la carrière de son client.

La Presse Canadienne