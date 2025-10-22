Formation spécialisée obligatoire
Les contrôleurs routiers seront équipés d’armes à feu
Le gouvernement du Québec va équiper les contrôleurs routiers d'armes à feu.
Ces derniers se plaignent depuis des années du manque de sécurité dans le cadre de leur travail, eux qui sont parfois exposés à des agressions lorsqu’ils interceptent un véhicule.
Dans une décision de mars dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) dit notamment constater que «l’organisation du travail, les méthodes et techniques pour l’accomplir ne sont pas sécuritaires et portent atteinte à la santé des contrôleurs routiers lors des interventions sur route».
«Le Tribunal constate de son côté que l’armement que l’employeur met à la disposition des contrôleurs routiers ne leur permet pas d’assurer leur protection lorsqu’ils font des interventions sur route», ajoute la juge administrative Danielle Tremblay.
Le TAT avait d’ailleurs ordonné de suspendre les interventions non planifiées des contrôleurs routiers, «empêchant ainsi la réalisation d’activités de patrouille habituelle».
Les contrôleurs routiers devront suivre une formation spécialisée avant de pouvoir utiliser leur arme à feu.
Les lieux de travail devront aussi être aménagés «pour assurer l’entreposage sécuritaire des armes».
L’option du pistolet à impulsion électrique a aussi été évaluée par le gouvernement.
Le Québec compte 300 contrôleurs routiers.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
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