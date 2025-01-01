Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Par la Cour suprême du Canada

Les peines minimales pour possession de pédopornographie jugées inconstitutionnelles

durée 12h00
31 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelles les peines minimales obligatoires d’un an d’emprisonnement pour possession ou accès à de la pornographie juvénile.

Dans un arrêt rendu vendredi, la Cour suprême a affirmé que, bien que ces peines contribuent aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, elles privent les juges du pouvoir discrétionnaire d’imposer d’autres peines que l’emprisonnement lorsque cela est approprié.

Cette décision confirme un arrêt de la Cour d’appel du Québec, qui avait jugé que les peines minimales obligatoires violaient la garantie de la Charte canadienne des droits et libertés contre les peines cruelles ou inusitées.

L’arrêt de la Cour d’appel faisait suite aux cas de deux hommes qui avaient plaidé coupables.

La Couronne a porté la cause devant la Cour suprême, arguant que l’accès à de la pornographie juvénile et sa possession doivent être condamnés avec véhémence.

Elle a soutenu que les peines imposées doivent refléter la nature répréhensible de ces infractions ainsi que le préjudice causé aux victimes, à leurs familles et à la société.

Jim Bronskill, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'ouragan Melissa aura un effet indirect sur l'est du Canada

Publié le 28 octobre 2025

L'ouragan Melissa aura un effet indirect sur l'est du Canada

L'ouragan Melissa devrait rester au large des côtes tout en accélérant vers le nord cette semaine, mais le Centre canadien de prévision des ouragans indique que la tempête devrait tout de même contribuer à provoquer des intempéries dans l'est du Canada. Le météorologue Bob Robichaud précise que, vendredi, une dépression se dirigera vers le ...

LIRE LA SUITE
Les contrôleurs routiers seront équipés d’armes à feu

Publié le 22 octobre 2025

Les contrôleurs routiers seront équipés d’armes à feu

Le gouvernement du Québec va équiper les contrôleurs routiers d'armes à feu. Ces derniers se plaignent depuis des années du manque de sécurité dans le cadre de leur travail, eux qui sont parfois exposés à des agressions lorsqu’ils interceptent un véhicule. Dans une décision de mars dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) dit ...

LIRE LA SUITE
Une opération policière concernant le trafic de cocaïne est en cours mercredi matin

Publié le 22 octobre 2025

Une opération policière concernant le trafic de cocaïne est en cours mercredi matin

Une cinquantaine de policiers participent mercredi matin à une opération ciblant un réseau de trafic de cocaïne dans le sud du Québec, qui devrait mener à plusieurs arrestations. Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'opération vise un réseau qui se serait approvisionné régulièrement en cocaïne dans la région de Toronto pour ...

LIRE LA SUITE