Plus de 95 % des clients touchés par les pannes de courant ont été rebranchés

Le nombre de clients d'Hydro-Québec toujours touchés par une panne de courant est passé sous la barre des 5000, jeudi matin, deux jours après l'important cocktail météo qui a balayé la province en début de semaine.

Les monteurs de lignes de la société d'État ont ainsi réussi à rebrancher 95 % des adresses qui avaient été affectées par une interruption au plus fort de l'événement, mardi matin.

En début de journée, il restait environ 2500 clients sans électricité au Saguenay–Lac-Saint-Jean et environ 1500 autres en Montérégie, le reste étant réparti dans les autres régions de la province.

Tôt mardi, 395 000 clients d'Hydro-Québec avaient été plongés dans le noir en raison de la tempête, qui a laissé une vingtaine de centimètres de neige sur son passage.

Selon la société d'État, les adresses qui n'ont pas encore retrouvé l'électricité sont majoritairement des «cas plus difficiles», dans des secteurs «fortement boisés et difficiles d'accès».

Mardi et mercredi, environ 1000 monteurs de lignes ont été déployés sur le terrain pour l'opération de rebranchement.

Hydro-Québec a attribué l'ampleur des pannes de cette semaine à la présence de feuilles sous une neige très lourde.

Malgré tout, le fait que les pannes aient surtout été causées par la végétation débordée représente une bonne nouvelle, puisque les dommages sur le réseau sont, dans la plupart des cas, mineurs.