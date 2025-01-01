Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Trafic de stupéfiants

Dix arrestations en lien avec un réseau connexe aux Hells Angels

durée 10h00
17 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie ont procédé hier à dix arrestations, soit neuf hommes et une femme, en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants lié aux Hells Angels. L'opération s'est déroulée à Chambly, Beloeil, Marieville, St-Jean-sur-Richelieu, McMasterville, St-Bruno et Ste-Madeleine.

Parmi les personnes arrêtées, cinq devaient comparaître le jour-même par visioconférence au palais de justice de Longueuil et de Saint-Hyacinthe pour des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. Les cinq autres vont être libérés avec promesse de comparaître. Trois personnes sont toujours recherchées en lien avec cette enquête.

L’opération fait partie intégrante d’un projet d’enquête initié en décembre 2022 pour lequel des perquisitions avaient aussi été réalisées par l’ERM Montérégie en mai et juin 2024.

Plusieurs unités d’enquête et de ressources spécialisées de la Sûreté du Québec, ainsi que différents corps de police ont participé à ce projet. Pour l’opération d’aujourd’hui, une cinquantaine de policiers ont été dépêchés.

Rappelons que les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

Publié le 9 décembre 2025

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

L'hiver qui est arrivé tôt cette année s'installera à demeure au cours des prochaines heures alors que le froid fera place à une bonne bordée de neige. Quelques centimètres tomberont d'abord durant la nuit de mardi à mercredi, puis ce sont une quinzaine de centimètres ou plus qui sont attendus à compter de l'avant-midi mercredi dans la grande ...

LIRE LA SUITE
Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Publié le 4 décembre 2025

Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Jusqu'au 4 janvier 2026, les différentes équipes policières au Québec procéderont à diverses opérations ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue. Une présence des agents sur les routes sera accrue pour toute cette période. Ces interventions se traduiront entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés ...

LIRE LA SUITE
Jolin-Barrette craint que les tribunaux fassent reculer le droit à l'avortement

Publié le 3 décembre 2025

Jolin-Barrette craint que les tribunaux fassent reculer le droit à l'avortement

Le gouvernement Legault ne fait pas confiance aux tribunaux pour protéger le droit à l'avortement à long terme. C'est ainsi que le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a justifié sa volonté d'enchâsser le droit à l'avortement dans son projet de constitution québécoise, qui sera soumis à des consultations à compter de jeudi. En mêlée ...

LIRE LA SUITE