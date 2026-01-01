Un enfant de 6 ans perd la vie après de graves blessures à Chambly

Un jeune garçon de 6 ans est mort lundi après-midi après avoir été gravement blessé à la butte à glisser du parc Robert-Lebel à Chambly, en Montérégie.

Les secours auraient été appelés vers 14h50 à se rendre sur les lieux. Une fois sur place, ils auraient trouvé le jeune garçon avec des «blessures graves à la tête», a indiqué la sergente Marie-Ève Boulanger, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent. Elle ne pouvait toutefois pas donner la raison précise qui a mené à de telles blessures.

La victime a ensuite été transportée vers un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Une enquête du coroner a été ouverte et des techniciens de l'identité judiciaire ainsi que des enquêteurs sont sur les lieux pour analyser la scène et comprendre ce qui a pu mener à un tel événement.