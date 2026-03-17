Arrivée d’un front froid
Plus de 70 000 clients d'Hydro-Québec sont sans électricité en raison des forts vents
Alors que le Québec est balayé par le passage d'un front froid qui fait chuter le mercure drastiquement, les forts vents causent de nombreuses pannes de courant dans presque toutes les régions de la province.
Vers 5 h 30, plus de 70 000 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité — un nombre qui avait grimpé rapidement au cours de l'heure précédente.
Les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie étaient les régions les plus affectées. Chacune d'elles comptait plus de 10 000 adresses sans électricité.
Chaudière-Appalaches, l'Estrie et Montréal comptaient entre 5000 et 10 000 foyers privés d'électricité.
Des pannes étaient aussi signalées en Abitibi-Témiscamingue, au Bas-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, dans le Centre-du-Québec, en Mauricie, en Outaouais et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, notamment.
Un système météorologique a commencé à balayer la province lundi soir et poursuivait sa trajectoire vers le nord-est mardi matin. Au-delà des précipitations — de la pluie ou de la neige, selon les secteurs —, ce sont les rafales qui sont problématiques.
Environnement Canada a diffusé un avertissement météorologique «jaune» lié au vent dans plusieurs secteurs, dont l'Estrie, la région de Québec, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. L'avis faisait état de rafales attendues pouvant atteindre 90 kilomètres à l'heure.
D'autres régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue, font l'objet d'un avertissement «jaune» de tempête hivernale, alors qu'une accumulation additionnelle de 5 à 10 centimètres de neige est attendue d'ici la mi-journée.
Le passage de ce système s'accompagne d'un refroidissement marqué des températures. À Montréal, où il a fait jusqu'à 14 °C lundi soir, le mercure doit chuter à -8 °C mardi. Avec le facteur éolien, on devrait ressentir jusqu'à -16.
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