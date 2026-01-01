Opération policière sur les routes du territoire québécois

La Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux procèdent aujourd’hui à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble du territoire.

Les policiers interviendront sur les comportements problématiques en lien avec les collisions impliquant des véhicules lourds. Bien qu’ils ne représentent que 2.9% de l’ensemble des véhicules en circulation et ne soient pas tenus responsables dans la majorité des collisions, ils demeurent impliqués dans 25,7% des collisions mortelles et plus de 15% des collisions graves.

Une opération de cette envergure visant à sécuriser le transport scolaire a également été réalisée l’année dernière, le 9 septembre 2025.

L’opération portera une attention particulière aux causes de collisions impliquant les véhicules lourds soit :

Le non-respect des règles de circulation (ex. : Céder le passage)

La vitesse

Le suivi de trop près

Les capacités affaiblies

La distraction

Cette approche d’intervention s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble de son territoire. Des mesures touchant chacun des axes de la Stratégie : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mises en œuvre par la SQ ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.