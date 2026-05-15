23 arrestations et plus de 4 millions de fichiers saisis
Importante opération dans le cadre de la lutte à l'exploitation sexuelles des enfants sur internet
Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte à la pornographie juvénile (EILP-J), coordonnée par la Sureté du Québec et impliquant le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Québec, le Service de police de Laval, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et le Service de police de la Ville de Gatineau, ont effectué une opération d’envergure 11 au 14 mai 2026.
Plus de 160 policiers ont été mobilisés. Au total, 23 hommes âgés entre 26 et 73 ans ont été arrêtés. Ils ont tous comparu en lien avec des accusations de possession, de distribution et d’accession de fichiers de matériel d’abus et exploitation pédosexuel (MAEP) et sept d’entre eux demeurent détenus.
Du matériel informatique a été saisi pour analyse dans le cadre de 25 perquisitions. Tout au long du projet, pas moins de quatre millions de fichiers de MAEP ont été saisis. Au total, quatre victimes ont jusqu’à maintenant été identifiées.
« L’opération menée cette semaine est le résultat d’un important travail de collaboration et de concertation. Cette approche commune des différents corps de police permet de renforcer les efforts de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur internet et ce, aux quatre coins de la province », a mentionné la lieutenante Katherine Guimond, responsable de la division de enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet à la Sûreté du Québec.
Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur internet à l'adresse suivante : www.cyberaide.ca
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