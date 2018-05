Fruit d’Or reboise à Beloeil

Le mercredi 23 mai dernier, une plantation de 300 arbres et 1000 arbustes a été complétée le long du ruisseau des Trente, à la hauteur de la rue Gilbert-Desautels, grâce à un partenariat entre la ville de Beloeil et Arbre-Évolution, sans oublier l’appui financier de Fruit d’Or.

Une entreprise d’exportation soucieuse de son impact

L’hiver dernier Fruit d’Or a décidé de faire affaire avec Arbre-Évolution Coop de Solidarité et son Programme de Reboisement SociaI™ afin de compenser son empreinte carbone annuelle.



« Notre comité permanent de développement durable a déterminé qu’Arbre-Évolution offrait une solution parfaite en accord avec nos politiques de Responsabilité Sociétale. Les retombées sociocommunautaires positives nous ont convaincu que cette association était la bonne », explique Simon Bonin, responsable du développement durable chez Fruit D’Or.



L’entreprise originaire du Centre-du-Québec est maintenant la plus importante compagnie d’exportation de petits fruits au Canada. L’ouverture récente d’un bureau à Ste-Julie en est d’ailleurs une preuve tangible.

Une implication importante pour la ville de Beloeil

La Ville a pris l’engagement de prendre tout le moyens augmenter de 35% l’indice de canopée en 10 ans sur les terrains publics. L’appel de projets du Programme de Reboisement SociaI™ lancé cet hiver était une belle occasion de passer à l’action.



« Avec la perte des frênes atteints par l’Agrile et l’accroissement du territoire urbanisé, il faut rester proactif si l’on veut maintenir un couvert forestier bénéfique pour notre milieu de vie », explique Marie-Eve Ferland, coordonnatrice en environnement de la Ville d Beloeil.



La ville a investi un montant de près de 5000$ dans cette plantation.

Reboisement social et implication de la jeunesse

L’activité de mardi et mercredi dernier a permis la participation de 75 élèves de l’École Cœurs-des-Monts situé à quelques minutes à pieds du site de reboisement.



« Chez Arbre-Évolution, nous misons énormément sur la sensibilisation des jeunes. C’est pour cette raison qu’on mobilise toujours les élèves des écoles près desquelles nous plantons », affirme Julien Hamelin-Lalonde, chargé de projet chez Arbre-Évolution.



C’est également cet élément jeunesse qui permet au Programme de Reboisement SociaI™ de recruter de plus en plus de partenaires financiers.



« Compenser nos émissions-carbone tout en favorisant l’éducation populaire, c’est une combinaison gagnante pour n’importe quelle entreprise ! » conclut Simon Bonin.

Arbre-Évolution tient à remercier les élèves de l’école Cœurs-des-Monts ainsi que les bénévoles de l’équipe municipale de Beloeil et de l’écopatrouille qui ont offert un précieux coup de main pour compléter les travaux.