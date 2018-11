Des voitures prennent en feu sans raison apparente

Les conducteurs de Kia et de Hyundai sont invités à conserver un extincteur dans leur véhicule en tout temps. C'est du moins ce que certains experts recommandent après que près de 400 véhicules aient pris feu sans raison apparente.

Aux États-Unis, quelque 400 voitures Hyundai et Kia ont pris feu sans qu'une collision soit en cause. En 2017, les deux manufacturiers coréens ont procédé à un rappel de près de 1 million de véhicules de leurs modèles les plus populaires. Et ce, malgré le fait qu'aucun cas n'ait été rapporté au Canada.

Plus près de nous, en juillet 2016, un automobiliste a vu son véhicule de marque Kia prendre feu pour une raison encore inconnue, alors qu'il circulait à Sainte-Marthe.

Évidemment, l'entretien adéquat des véhicules est fortement recommandé afin d'éviter qu'une telle situation se produise.

Les investigateurs de la National Highway Traffic Safety Administration confirment qu'il en revient aux compagnies de décider si un nouveau rappel est nécessaire.

Les véhicules touchés par le problème :

Kia Optima 2011-2014;

Kia Sorent 2012-2014;

Kia Sportage 2011-2013;

Hyundai Sonate 2011-2012