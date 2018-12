Une jeune femme de 22 ans est portée disparue

Le Service de police de Laval est à la recherche d’Emine Caglayan, âgée de 22 ans. Elle a composé le 911 au courant de la nuit en tenant des propos laissant craindre pour sa sécurité. Vers 10 h 15 dimanche matin, son véhicule a été retrouvé à Montréal dans le secteur de Pierrefonds.

Madame Caglayan s'exprime en français, mesure 1 m 78 (5'10") et pèse 77,3 kg (170lbs). Elle a les cheveux et les yeux bruns et porte des tatouages sur le bras droit et l'avant-bras gauche.

Toute personne ayant de l'information concernant l'endroit où pourrait se trouver Emine Caglayan peut communiquer, de façon confidentielle, sur notre Ligne-Info au 450-662-4636 ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 181209 002.