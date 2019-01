Disparition d'un quinquagénaire à Contrecoeur

Lors de sa disparition, il portait une veste de cuir brune avec mouton dans le col et un jeans. Il marche en boitant du côté gauche et il n'a aucune dentition et aucun dentier.

M. Marsolais a des problèmes de santé, il est diabétique et épileptique. Il ne conduit pas et utilise les réseaux d'autobus et demande aux camionneurs (TRUCK-STOP) pour se déplacer. Il a de la famille à Sept-Îles. Il pourrait errer dans les rues et fréquenter les Tims Horton.