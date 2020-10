Un homme arrêté à Saint-Jean-sur-Richelieu en lien avec de la pornographie juvénile

Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé hier à l’arrestation d’un homme âgé de 45 ans, de Saint-Jean-Sur-Richelieu, en matière de pornographie juvénile et de trafic de stupéfiants.

Une perquisition a également été réalisé au domicile du suspect et a permis la saisie de matériel informatique pour analyse, plus de 850 comprimés de méthamphétamines et plus de 1000$ en argent canadien.

L’homme a été libéré sur promesse de comparaître avec des conditions. Il pourrait faire face à des accusations de possession de pornographie juvénile, d’avoir accédé à de la pornographie juvénile et de trafic de stupéfiants.

Le public est invité à transmettre toute information au sujet de l'exploitation sexuelle des jeunes à l'adresse suivante : cyberaide.ca.