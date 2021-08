La nuisance sonore des tuyaux d’échappement : une problématique récurrente

Qui ne s’est jamais fait réveiller ou déranger par un véhicule sans silencieux? La mode n’a pas lâché, mais cette modification est passible d’amendes.

Des milliers de voitures et motos roulent avec un silencieux trafiqué au Québec, souvent pour être plus bruyant, au grand dam de certains résidents de quartiers plus résidentiels.

La Société d’assurance automobile du Québec prévient que le bruit qui s'en dégage pourrait être une source de distraction pour les usagers de la route. Certains motocyclistes estiment en revanche qu'il s'agit d'une manière de se faire remarquer par les autres pour assurer leur sécurité.

Plaintes

Contactée par Néomédia, la Sûreté du Québec n’a pas été en mesure d'évaluer combien de plaintes elle traitait par année sur ce sujet.

Lois en vigueur

Les articles 258, 484.1 et 484.2 du Code de la sécurité routière comportent des dispositions pour limiter le bruit émis par les systèmes d’échappement des véhicules.

« Aucun des éléments du système d’échappement d’un véhicule, moto ou cyclomoteur ne doit avoir été remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore par rapport au système installé par le fabricant », est-il mentionné sur le site Web de la SAAQ.

Un niveau de bruit est alors prescrit à 90 décibels pour une voiture ou une moto circulant à vitesse constante ou variable, et 82 décibels au ralenti. En plus de l’observation des caractéristiques physiques du système d’échappement, les policiers ont maintenant recours à l’utilisation d’un sonomètre depuis 2018.

Ainsi, les contrevenants sont passibles d’amendes allant de 200 à 300$ si leur système d’échappement n’est pas conforme. Dans le cas où un conducteur ne voudrait pas se soumettre à un test sonore, une contravention de 300 à 600$ peut s’ajouter.

L’utilisation de cet outil est toutefois ardue et tous les policiers ne sont pas formés pour s’en servir. Les policiers peuvent malgré tout donner des amendes s’ils constatent qu’un silencieux a été modifié.