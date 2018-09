Bureau en Gros meuble la chambre des étudiants universitaires

Bureau en gros inaugure aujourd’hui son premier Centre Chambre d’étudiant, qui offre des produits répondant aux besoins des étudiants logeant dans des espaces exigus sur le campus et à l’extérieur.

Pouvant être visité en ligne à partir du Centre de la Rentrée des classes, au www.bureauengros.com/ chambredetudiant, et dans certains magasins au Canada, cet espace hautement fonctionnel est décoré et meublé d’un bureau, d’une commode, d’un lit avec literie, d’une cafetière et d’un réfrigérateur compact et orné de fournitures et de pièces artistiques personnalisées créées par les Services d’impression et de marketing de Bureau en gros.

« Nous les mamans devenons des professionnelles de la préparation des enfants pour la rentrée, mais voir son adolescent partir pour le cégep ou l’université est une expérience unique, affirme Erica Ehm, entrepreneure, influenceuse et personnalité de télévision. C’est rassurant de savoir que Bureau en gros offre tout ce dont mon fils aura besoin pour entreprendre cette nouvelle aventure. Non seulement nous pouvons préparer ensemble la commande en ligne, nous pouvons aussi la faire livrer au magasin le plus près de chez nous, pour un ramassage facile. »

Bureau en gros s’est associée à Erica Ehm et à son entreprise Ehm & Co, fière éditrice de YMC.ca, pour promouvoir les articles du nouveau Centre Chambre d’étudiant et d’autres incontournables pour la rentrée des classes. Mme Ehm est également mère de deux enfants.

Le Centre Chambre d’étudiant est conçu pour informer les parents et les étudiants qu’ils peuvent trouver la majorité des fournitures pour les dortoirs, chambres et bureaux à domicile, de même que le mobilier, les petits électroménagers et d’autres articles essentiels à la vie d’étudiant postsecondaire en magasin et en ligne. Cette liste inclut les plus récentes technologies de marques populaires, les produits de nettoyage, les solutions d’entreposage et d’organisation, les articles pour la cuisine et la salle de bain, les meubles, la literie et les éléments décoratifs sur mesure.

« Le café, les collations et le papier hygiénique sont livrés directement chez vous. Voilà un service que j’aurais apprécié lorsque j’étais aux études, souligne Elio Tremonti, vice-président du marchandisage en ligne chez Bureau en gros. Et ce n’est que le début. Nous avons tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins des étudiants qui souhaitent maximiser leur espace exigu, même si leur temps est compté. »

Le Centre Chambre d’étudiant sera installé dans certaines succursales un peu partout au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements et trouver un magasin près de chez vous, visitez le www.bureauengros.com/ chambredetudiant. Bureau en gros offre une garantie de prix à 100 %, la livraison gratuite et la possibilité d’acheter en ligne pour un ramassage en succursale.

Les parents, les étudiants et les enseignants peuvent participer à la conversation au sujet des plus récentes tendances, des aubaines et des astuces en suivant @StaplesCanada sur Facebook, Twitter et Instagram à l’aide du mot-clic #PensezBureauenGros.