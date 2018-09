Rentrée scolaire : les meilleurs outils d’Alloprof pour les parents

En vue de la rentrée scolaire, les parents gagneront temps et énergie grâce au dossier complet proposé sur le site Alloprof Parents. De plus, Alloprof lance deux nouvelles applications de conjugaison sur téléphone et tablette pour faciliter la période des devoirs et leçons.

« La rentrée scolaire, c’est une période d’adaptation qui s’avère souvent stressante pour les familles. On n’a qu’à penser au défi de réintégrer la routine de devoirs. C’est pourquoi les spécialistes d’Alloprof Parents ont développé une foule de ressources pour aider les parents à rester zen du début à la fin de l’année scolaire! », lance Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof.

Le dossier spécial de la rentrée propose notamment des trucs pour rendre les leçons agréables, des outils pour établir et faciliter la routine de devoirs, ainsi que des astuces qui réduisent le stress du retour sur les bancs d’école.



En complément, les parents peuvent communiquer gratuitement avec les enseignants et professionnels d’Alloprof Parents, en ligne et au téléphone, pour du soutien personnalisé. Ils trouveront également sur le site Web www.alloprofparents.ca des centaines d’articles, de vidéos et d’outils produits et révisés par des spécialistes associés aux ordres et associations professionnels du domaine de l’éducation. Ces contenus et les services ont été mis en place grâce à l‘appui du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la Fondation Desjardins.

Conjuguer plaisir et apprentissages

La conjugaison des verbes est l’un des apprentissages les plus exigeants, en français comme en anglais! Alloprof a développé, avec le soutien de Rogers, deux applications gratuites personnalisables pour tablettes et téléphones intelligents permettant de réviser les verbes de façon interactive et ludique : Conjugo et Irregular Verbs Challenge. « Nous avons remarqué que l’apprentissage de la conjugaison représentait un enjeu pour bien des familles. Avec nos deux nouvelles applications, nous aidons les élèves, mais aussi les parents qui connaitront des soirées et des fins de semaine plus amusantes... et efficaces! », explique M. Tanguay.

Avec Conjugo, le joueur doit faire sauter un ninja d’obstacle en obstacle et répondre à des questions de conjugaison. L’application Irregular Verbs Challenge permet de pratiquer les verbes irréguliers en anglais en jouant à faire passer l’animal rigolo de son choix à travers un parcours mélangeant habiletés de jeu et conjugaison.

Dossier de la rentrée : www.alloprofparents.ca/ dossier s/cest-la-rentree/