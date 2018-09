Journée culturelle au centre multifonctionnel de Carignan prochainement

Célébrez la culture au Centre multifonctionnel, situé au 1555 rue de l'École, le samedi 29 septembre en participant aux activités de bricolage et de création musicale proposées.

L’occasion sera idéale pour permettre aux enfants de développer leur créativité tout en s’amusant. De plus, la compagnie théâtrale jeunesse Tortue Berlue sera présente afin de divertir les participants. Les activités sont offertes par la Ville et sont gratuites. L’inscription aux ateliers doit toutefois être faite sur le site Web de la Ville via le Portail citoyen.

Ateliers de création de marionnette

Les enfants de 5 à 7 ans sont invités à confectionner une marionnette et à la manipuler afin de créer des histoires plus fantastiques les unes que les autres. Ces ateliers, supervisés par Tortue Berlue ont pour mission d’éveiller les enfants aux notions théâtrales, tout en développant leurs habiletés sociales.

Deux ateliers sont offerts : Le premier à 9 h et l’autre à 10 h 30. La durée des ateliers est d’environ 1 h 15. Inscription obligatoire.

Initiation à la création d’une chanson

Les adeptes de musique pourront savourer cet atelier créatif offert aux jeunes de 8 à 12 ans par l’artiste Ian Fournier. Muni d’un studio d’enregistrement portatif, l’artiste travaille avec les jeunes à créer une chanson. Suite à la création, le musicien prépare les jeunes à interpréter leur œuvre pour finalement l’enregistrer. De la musique et des sons sont ajoutés par la suite et, à la fin de la journée, l’artiste remet une copie finale du projet à l’enfant.

Cet atelier est offert de 13 h à 16 h au Centre multifonctionnel de Carignan. Inscription obligatoire.

Venez en grand nombre! La mascotte Tortue Berlue sera présente !

Tous les détails à villedecarignan.org.