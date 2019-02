Plus de temps pour jouer pour tous les enfants de la Vallée-du-Richelieu

Afin de favoriser le développement global, la santé et la réussite scolaire des élèves du primaire du Québec, les écoles devront offrir quotidiennement deux périodes de récréation d'au moins 20 minutes chacune, et ce, dès la prochaine rentrée scolaire.

« Cette mesure témoigne de notre volonté de favoriser la réussite scolaire en tenant compte de tous les aspects qui l'influencent. Les enfants ont besoin de jouer dehors, de bouger et de se détendre pour bien réussir à l'école », soulignait Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, lors de l'annonce.

Les effets bénéfiques des récréations sont largement documentés. Ces périodes de détente permettent aux enfants de jouer librement à l'extérieur et d'être actifs physiquement, ce qui favorise un climat scolaire sain ainsi que la concentration en classe.

Actuellement, le Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire ne précise pas la durée des deux périodes de détente.

La nouvelle mesure a pour objectif de soutenir le développement global, la santé et la réussite éducative des élèves de l'enseignement primaire et de fournir des balises plus claires concernant les périodes de détente dont ces élèves devraient bénéficier.

Elle sera particulièrement favorable au respect du droit de tous les élèves de bénéficier des périodes de détente, notamment des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage pour qui cet espace de socialisation et de développement de l'autonomie est particulièrement important.