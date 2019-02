La comptine d'une citoyenne de Chambly remporte les honneurs

Pour endormir bébé ou pour partager ses rires, toutes les mamans du monde récitent des comptines. Il s’agit de la première poésie qu’entendra le tout-petit. Qu’elle soit racontée ou chantée, la comptine est avant tout un message d’amour.

Le 11 février dernier sur la scène Jelitou du Salon du livre jeunesse de Longueuil, Lauriane Drolet, résidente de Chambly, a reçu le 1er prix du concours pour sa comptine Bon dodo. En plus des livres et d’une affichette de son œuvre, madame Drolet a reçu un enregistrement de sa comptine mis en musique par l’artiste Habib Zekri, qui compose entre autres pour le théâtre et le cirque. Son prix lui a été fièrement remis par la présidente de la Fête de la lecture et du livre jeunesse, Brigitte Lépine, qui était bien sûr accompagnée de l’adorable mascotte Jelitou.

Parce qu’elle revêt une importance marquante dans le développement langagier des nourrissons et permet de développer le plaisir des mots qui leur ouvrira un jour toute grande la porte de la lecture, la Fête de la lecture et du livre jeunesse tient chaque année son concours J’invente une comptine. Et chaque année, des parents d’enfants de 0 à 5 ans de toute la Montérégie soumettent leurs compositions à un jury formé de professionnelles du milieu du livre et de la petite enfance.

Rappelons que la Fête de la lecture et du livre jeunesse encourage vivement les organismes communautaires famille et les organismes d’alphabétisation à tenir des ateliers d’écriture de comptines avec les parents afin de les inciter à participer à son concours. C’est d’ailleurs pour les soutenir dans l’organisation de tels ateliers qu’elle a produit, en collaboration avec le Regroupement des CPE de la Montérégie et Le Fablier, une histoire de familles, un outil intitulé Je t’aime, je te comptine. Celui-ci a été créé en juin dernier grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec, dans le cadre de la Mesure dédiée à la lecture du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et peut être téléchargé gratuitement à partir du site internet de la Fête où l’on peut également retrouvé l’ensemble des comptines gagnantes depuis 2015.