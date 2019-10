Portes ouvertes scolaires: les dates à retenir ce mois d'octobre

Les écoles secondaires et un centre de formation professionelle du secteur continuent de réaliser des Journées Portes ouvertes ce mois d'octobre. C'est l'opportunité pour les parents et les futurs élèves de rencontrer et questionner les enseignants et tout le personnel. Le but est également de découvrir les locaux, les disciplines et les projets.

Dès aujourd'hui, ce 3 octobre de 18h30 à 21h à l'école secondaire du Mont Bruno, les visiteurs pourront découvrir les projets pédagogiques particuliers (PPP) "Science" et "Sports et aventure", ainsi que le profil artistique. Les séances d'informations se dérouleront ainsi: pour l'Art, dès 18h45; le projet "Science" à 19h30 et celui axé autour des "Sports et aventure" à 20h15 à Bruno-de-Montarville (221, boulevard Clairevue Est).

Il en sera de même à l'école secondaire de Chambly, le 24 octobre de 18h30 à 20h30. Les futurs élèves pourront découvrir plusieurs disciplines là aussi, parmi lesquelles: "Plurisports" ; "Science et 21e siècle et " Arts et installations". Ils pourront également en apprendre plus sur les voyages scolaires, la Ligue d'improvisation, la robotique et les activités parascolaires. À Chambly, au 535, boulevard Brassard.

L'école secondaire François-Williams offrira le même service le jeudi 24 octobre de 18h à 20h. Diverses activités sont au menu : visites guidées des locaux et des laboratoires de sciences, démonstrations des différentes activités parascolaires, kiosques d’information des services complémentaires, présentation de nos différents volets... Au 950, rue Normandie à Saint-Amable.

Enfin, le centre de formation Professionnelle des Patriotes ouvrira ses portes le 28 novembre de 16 h à 20 h afin de faire découvrir les disciplines qu'il dispense: "Alimentation et tourisme"; Bâtiments et travaux publics"; "Bois et matériaux connexes"; "Cuir, textiles et habillement", "Métallurgies" et "Santé" au 2121, rue Darwin, à Sainte-Julie.