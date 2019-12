La 12e édition du concours du Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours est lancée

Le Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours invite les jeunes auteurs-autrices qui conviennent que "Écrire, ce n’est pas sorcier" à profiter du congé des Fêtes pour terminer, poursuivre ou même débuter leur roman, conte, bande-dessinée, poésie... Tous les genres littéraires sont permis. La période d’inscriptions est en cours et la date limite pour remettre le texte achevé (date de tombée) est le 1er mars 2020.

Soixante jeunes de 6 à 17 ans, provenant de sept régions du Québec, mais majoritairement de la Montérégie, ont participé au concours et de présenter et vendre leurs livres lors du salon du livre de la 11e édition. Le RLJSO offrira de nouveau cette chance à 60 jeunes écrivain(e)s lors de cette 12e édition, dont le thème est "Écrire, ce n’est pas sorcier".

Places limitées

Le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours est un organisme à but non lucratif qui, depuis 2008, offre soutien et accompagnement pendant la période d’écriture, correction et évaluation des textes, ainsi que mise en page et impression des livres en dix exemplaires par participant. Ceux-ci ont la possibilité de présenter et de vendre leurs livres aux visiteurs d’un salon du livre jeunesse lors des Journées de la culture.

Un gala, animé par notre porte-parole l’auteur jeunesse Jonathan Bécotte, termine le concours avec la remise des prix aux lauréats des différentes catégories, soit 6-8 ans (Ourson d’Or), 9-13 ans et 14-17 ans, ainsi que des prix Coup de cœur pour les deux dernières catégories. Plus de 2500$ sont remis en bourses aux lauréats, en plus de cadeaux, dont des logiciels de correction Antidote.

Les jeunes qui ont le goût d’écrire peuvent se lancer dans l'aventure dès maintenant. Attention, les places sont limitées.