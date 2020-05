La CNESST lance une trousse d'outils pour sécuriser la rentrée des enfants

En vue de la réouverture graduelle de la majorité des écoles préscolaires et primaires du Québec à compter du 11 mai prochain, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) vient de rendre disponibles des outils pour soutenir les acteurs du milieu scolaire dans leur prise en charge de la santé et la sécurité du travail.

Ces outils visent à garantir que les activités puissent reprendre dans les conditions les plus sûres possibles dans le contexte de la COVID-19.

Conçus spécifiquement pour le milieu scolaire, un guide de normes sanitaires, une affichette ainsi qu’une liste de vérifications quotidiennes peuvent être téléchargés dès maintenant sur le site Web de la CNESST. Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST, indique:

« Notre première priorité, à la CNESST, est que les travailleurs puissent accomplir leurs tâches sans affecter leur santé et leur sécurité. Cela s’applique aux enseignantes et aux enseignants, qui jouent un rôle de haute importance auprès des enfants du Québec ».

Ces outils ont été élaborés par la CNESST, de concert avec la Direction générale de la santé publique et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le but est de répondre aux préoccupations des employeurs et du personnel des établissements scolaires quant aux mesures à mettre en place pour éviter la propagation du virus.

« C’est une rentrée scolaire comme le Québec n’en aura jamais connu, remarque Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. Ces outils ont pour objectif de réduire la propagation du virus et de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. J’invite l’ensemble des acteurs du milieu de l’éducation à en prendre connaissance et à les utiliser. »

De son côté, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, se veut tout aussi rassurant: « Le respect des règles de prévention à l’école représentera certes un défi, tout spécialement auprès des plus jeunes élèves, mais grâce à la trousse préparée par la CNESST, les directions et l’ensemble du personnel des établissements scolaires seront bien outillés et pourront reprendre le chemin de l’école en toute confiance ».

Le Québec se remet au travail

La trousse d’outils de la CNESST s’inscrit dans la foulée de sa plus récente campagne de sensibilisation intitulée Le Québec se remet au travail.

La campagne vise à rappeler l’importance de prendre tous les moyens pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs. Employeurs et travailleurs doivent collaborer pour que la reprise des activités se fasse de manière sécuritaire.

À noter que la trousse sera évolutive et s’adaptera aux mesures et aux recommandations de la Direction générale de la santé publique.