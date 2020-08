Une aide de 736 000 $ aidera l'intégration à l'emploi des jeunes en Montérégie

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie Jean Boulet, a annoncé que le Carrefour jeunesse-emploi des comtés Iberville/Saint-Jean recevra 735 781 $ sur une période allant jusqu'au 31 mars 2022 dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME) pour le projet Réso-vélos.

Né d'un partenariat entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le service de police de la ville et le Carrefour jeunesse-emploi des comtés Iberville/Saint-Jean, ce projet permettra à des jeunes du secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu de récupérer des vélos trouvés et non réclamés, de les réparer et de les redistribuer à d'autres jeunes, à des familles à faible revenu, à de nouveaux arrivants, à des réfugiés ou à des citoyens qui auront été dirigés vers eux par des organismes communautaires de la région.

Les participants au projet pourront ainsi acquérir des compétences en mécanique de vélos. Ils développeront également des aptitudes sociales dans le cadre du service à la clientèle et des activités culturelles ou de loisirs organisées dans le milieu, comme des ateliers d'entretien de vélos ou de sensibilisation au port du casque. Ces nouvelles compétences, connaissances et expériences acquises au cours de leur participation au projet pourront leur servir dans divers secteurs d'emploi.

« Le développement des compétences de nos jeunes, particulièrement dans ce contexte de pandémie, est au cœur de la relance économique du Québec. C'est une priorité pour moi de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent développer leur autonomie et trouver leur place de façon durable sur le marché du travail », a souligné Jean Boulet.



Mobiliser les jeunes

Le programme JME vise à mettre en œuvre des idées novatrices pour mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans, en complémentarité des services publics d'emploi offerts sur l'ensemble du territoire québécois.

Précisons que 104 projets, soit 95 régionaux et 9 nationaux, bénéficieront de 54 894 500 $, répartis sur deux ans, dans le cadre du programme JME. Ces initiatives permettront à un total d'environ 5 600 jeunes de s'intégrer de façon durable au marché du travail ou d'être accompagnés dans leur processus de choix de carrière.

Les projets acceptés sont variés, allant de la formation numérique des communautés autochtones au jardinage solidaire au bénéfice des plus démunis.

Louis Lemieux, député de Saint-Jean, a assuré : « Nos jeunes ont parfois besoin d'être stimulés par des projets concrets comme celui du Carrefour jeunesse-emploi des comtés Iberville/Saint-Jean. C'est de cette façon qu'ils développent pleinement leur potentiel. Je suis donc fier que notre gouvernement finance cette initiative dont les effets seront porteurs pour la communauté et les jeunes. »