Place au place à Chambly en cette semaine de congé scolaire

Pour la semaine de relâche, la Ville de Chambly propose une foule d’activités gratuites pour occuper les petits et les grands. Pour l’occasion, la programmation hivernale a été bonifiée et suggère de nouvelles activités pour profiter pleinement de la saison ou simplement s’amuser à la maison.

Tout d'abord, les citoyens, avec preuve de résidence, peuvent profiter du service de prêt d’équipement jusqu'au dimanche 7 mars, de 10 h à 16 h au parc Robert-Lebel. Il est possible d’emprunter des raquettes, des patinettes, des tubes à glisser ainsi que des supports pour l’aide au patinage. Ce projet est possible grâce au fonds « En Montérégie, on bouge ! ».

Activités libres au Centre sportif Robert-Lebel et chez Isatis Sport Chambly

Ouverts spécialement pour la relâche scolaire, sur réservation. Pour connaître les dates d’ouverture, les horaires, les tarifs et les modalités d’inscription, visitez le site ville.chambly.qc.ca (programmation hivernale).

Exposition éphémère Art viral

Cette exposition éphémère, de l’artiste Jocelyn Fiset, est une intervention artistique contre la morosité de cette période de pandémie. À l’aide de ruban adhésif d’électricien, l’artiste a créé de gigantesques dessins colorés et dynamiques sur la quasi-totalité des vastes vitrines du Pôle culturel de Chambly. Dans le cadre de la relâche scolaire, l’artiste proposera un petit cours de deux minutes permettant aux jeunes de s’initier à cette forme d’art visuel, par le biais d’une vidéo qui a été diffusée sur le site Internet et la page Facebook de la Ville le jeudi 25 février.

Bibliothèque municipale de Chambly

Dans le cadre du congé scolaire, la bibliothèque propose le concours Semaine de relâche, offrant aux jeunes la chance de gagner une tuque.Pour participer, les citoyens âgés de 12 ans et moins doivent emprunter des livres à la bibliothèque, du mardi 2 au samedi 6 mars. Un coupon par visite.

Découvrez l’ensemble des activités offertes à la bibliothèque sur la page Programmation hivernale du site ville.chambly.qc.ca.

Promenade lumineuse

Ce parcours lumineux, présenté par la Ville de Chambly, en collaboration avec Concept B, est accessible à tous, jusqu’au dimanche 7 mars. Voici une belle opportunité de briser la routine des balades habituelles, dans une ambiance des plus chaleureuses.

Sites d’activités extérieurs

En traîne sauvage, en traîneau, sur un tube à glisser ou sur un tapis-luge, rendez-vous à la butte à glisser, une côte enneigée d’une longueur de 110 pieds, avec une dénivellation de 32 pieds, représentant une pente de 30 %. Du plaisir et des émotions garantis.

Une nouvelle piste de ski de fond d’un peu plus de 5 kilomètres est accessible aux fondeurs, située principalement en secteur boisé. Trois parcours sont disponibles, d’une distance variant entre 2 km et 6 km, pour le plaisir de tous.

Des patinoires extérieures sont aménagées pour le bonheur de ceux qui aiment valser sur la glace. Quatre patinoires avec bandes, treize patinoires de quartier, ainsi qu’une nouveauté à découvrir, un anneau de glace au parc Robert-Lebel.

Personnages thématiques à défis enneigés

Les jeunes familles de Chambly sont invitées à partir à la chasse aux personnages hivernaux, dispersés un peu partout à travers la ville. Partez à leur découverte et retrouverez des suggestions d’activités familiales très amusantes. Un petit indice : pour savoir où ils sont situés, visitez la page de la programmation hivernale du site ville.chambly.qc.ca.

Défi Château de neige

Les citoyens de Chambly sont invités à participer au Défi château de neige, une campagne provinciale s’adressant à tous les résidants du Québec. Pour participer, il suffit de construire un château de neige, le prendre en photo et de s'inscrire sur le site defichateaudeneige.ca/, avant le 8 mars pour possiblement gagner des prix.

Exposition « Même(s) et autre(s), ou la confusion des limites »

Découvrez cette exposition de peinture, où l’artiste Angélique Ricard propose une réflexion sur l’acte de peindre, le processus et les limites indéfinies de création. Présentée au Pôle culturel de Chambly, jusqu’au 22 mars, ainsi qu’en mode virtuel sur le site ville.chambly.qc.ca/expositions.

Circuit patrimonial

Vous avez remarqué, ces panneaux d’interprétation ou ces grands personnages installés aux points phares du patrimoine naturel et bâti de Chambly ? Ils racontent notre histoire… Consultez le dépliant du circuit patrimonial pour découvrir où ils se cachent et découvrir leur histoire. Pour télécharger le dépliant : ville.chambly.qc.ca/circuit-patrimonial.

Jeu-questionnaire À la conquête de Chambly

Ce jeu-questionnaire, développé dans le cadre d’une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, permet de tester ses connaissances sur la période du début de la seigneurie et sur le développement de Chambly, du milieu du XVII e siècle au milieu du XIX e siècle.

Activités familiales

Afin de tirer un maximum des joies de la saison hivernale, la Ville propose quelques idées d’activités à faire en famille, à l’extérieur, et parfois à la maison, pour les journées plus froides. Découvrez-les sur la page de la programmation hivernale.

Pour tous les détails concernant la programmation de la relâche scolaire : Service loisirs et culture, 450 658-1778 ou ville.chambly.qc.ca.