La Ville de Chambly cherche à combler plus de 100 postes étudiants

Pour la période estivale, la Ville de Chambly cherche à combler plus de 100 postes pour les étudiants. La Ville mentionne être à la recherche de jeunes dynamiques et motivés souhaitant vivre une aventure stimulante, en plus d’acquérir une expérience enrichissante et de développer de belles relations.

Plusieurs types d’emplois sont offerts afin de correspondre autant aux champs d’études qu’aux passe-temps des étudiants.

Voici quelques exemples des nombreux postes saisonniers offerts : animateur, surveillant nautique ou à vélo, préposé à l’entretien des parcs et des espaces verts, appariteur, etc. Les détails des différents postes et les critères d’admissibilité sont disponibles par le biais de la section Offres d’emploi du site ville.chambly.qc.ca.