Nouvelle activité virtuelle au Musée du Haut-Richelieu

Dans le cadre de l’exposition temporaire Histoires d’entreprises -Sur la voie des transports, l’équipe du Musée du Haut-Richelieu propose le jeu « Sauras-tu te rendre à destination? ». Il s’agit d’une toute nouvelle activité virtuelle à la manière d’un jeu dont vous êtes le héros, disponible dès le 19 mars.

À vélo, en calèche ou en voiture, montez à bord de votre moyen de transport et partez à l’aventure dans les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu en 1923. Votre quête : vous rendre au marché public pour y faire vos achats. Attention, vous devrez faire face à plusieurs obstacles sur votre route. Faites les bons choix et tentez de cumuler un maximum de points! L’activité est offerte aux 7 ans et plus et se joue sur un ordinateur ou une tablette électronique. Elle n’est pas compatible avec les téléphones intelligents.

Sauras-tu te rendre à destination? est un jeu gratuit et complémentaire à l’exposition temporaire Histoires d’entreprises – Sur la voie des transports. L’entièreté des informations historiques se trouve au Musée du Haut-Richelieu. L’exposition se termine le 16 mai.