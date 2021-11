Découvrir l’électronique avec les LittleBits au Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly invite les jeunes de 10 à 14 ans à explorer l’électronique dans le cadre d’une série d’activités avec des ensembles LittleBits. Rendez-vous au Pôle culturel de Chambly, les dimanches 21 et 28 novembre ainsi que les dimanches 5 et 12 décembre pour relever plusieurs défis à la hauteur de leur imagination.

Deux plages horaires sont disponibles, soit de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 14 h.L’activité interactive sera animée par Sciences en folie.

L’inscription est obligatoire et gratuite sur présentation d’une carte Accès ou bibliothèque valide. Il est possible de s’inscrire directement au comptoir de la bibliothèque, selon les heures d’ouverture ou par téléphone au 450 658-2711. Les participants s’engagent à être présents pour toute la série de quatre dimanches. Les places sont limitées à six personnes par groupe.