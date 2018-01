Christian Picard confirme sa candidature à l’investiture du PQ de Chambly

L’ancien chef de cabinet du ministre de l’Environnement du Québec et résident de Chambly, Christian Picard, a confirmé le 8 janvier dernier qu’il sera candidat à l’investiture du Parti Québécois de Chambly, prévue le 4 février.

Depuis juin, Christian Picard a entrepris une tournée des cinq municipalités de la circonscription de Chambly, notamment en vélo, afin d’aller à la rencontre des membres du Parti Québécois et des citoyens. « J’ai eu l’occasion d’échanger avec la population et ainsi enrichir ma réflexion. Ils m’ont parlé de dossiers qui les touchent au quotidien, comme le trafic, l’environnement et les conséquences de l’austérité sur leur famille. »



« J’ai choisi d’être candidat afin de les défendre pour ces enjeux. Je crois qu’il est temps de faire un investissement massif pour le Grand Montréal et de se doter d’un réseau de transport électrique. Le Québec a tout ce qu’il faut pour réaliser ce grand projet. Nous avons déjà l’expertise et nous avons les ressources comme l’aluminium. C’est la seule façon de réussir à libérer réellement nos routes. » d’ajouter le candidat.



M. Picard habite la circonscription depuis plus d’une décennie et y a développé ses deux entreprises. Ses expériences comme chef de cabinet au ministère de l’environnement et dans le monde des affaires lui permettront de développer plusieurs projets et dossiers.



Présentement, Christian Picard est chef de cabinet dans l’administration de Valérie Plante, mairesse de Montréal. Il est père d’un jeune adulte. Il fera connaitre ses idées et ses appuis au cours des semaines menant à l’investiture, notamment sur sa page facebook. C’est un moyen efficace pour rejoindre les jeunes et les citoyens avec les enjeux qui les touchent. Déjà 3,500 personnes le suivent sur les médias sociaux.



Le Parti Québécois de Chambly a annoncé récemment que la date de l’assemblée d’investiture sera le dimanche 4 février à 13h00 à la Salle Randell Hall, 2000, avenue Bourgogne à Chambly.