Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture: Début des travaux de structure

Le projet du Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture avance selon les échéanciers et amorcera la concrétisation des travaux de structure au cours des prochaines semaines.

En effet, dès le la deuxième semaine d’avril, plus d’une centaine d’ouvriers travailleront afin de mettre en place l’armature d’acier. Ces travaux de « mobilisation sur le site » dureront un mois et demi.

Rappelons que des réunions statutaires, réunissant des acteurs de la Ville de Chambly, du ministère de la Culture et des Communications, MACOGEP, DÉCAREL, SDK et associés, TAG / JLP, ainsi que MRA et associés ont lieu régulièrement afin d’assurer la coordination des travaux et le suivi des différentes étapes menant à la concrétisation du projet.

À propos du Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture

Le Pôle du savoir, de l’histoire et de la culture est un projet porteur et rassembleur, qui comportera une nouvelle bibliothèque et une salle multifonctionnelle. C’est le projet du consortium composé des firmes Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes, en collaboration avec les firmes d’ingénierie SDK / MRA / DAVIDSON & Associés inc., qui a été retenu par un jury dans le cadre d’un concours d’architecture tenu à l’automne 2016. Rappelons que le ministère de la Culture et des Communications a octroyé une subvention de 2,3 millions $ à la Ville de Chambly pour le projet d’une nouvelle bibliothèque.