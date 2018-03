Plusieurs députés et candidats de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en Montérégie donnent leur appui à la Coalition A-30

Plusieurs députés et candidats de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en Montérégie tiennent à donner leur appui à la Coalition A-30 et aux demandes formulées par ce regroupement mercredi.

Les députés Benoit Charette (porte-parole de la CAQ en transports et député de Deux-Montagnes), Nathalie Roy (députée de Montarville), Jean-François Roberge (député de Chambly) et Simon Jolin-Barrette (député de Borduas), ainsi que les candidats Suzanne Dansereau (Verchères) et Jean-Bernard Émond (Richelieu) soutiennent appuyer les deux principales demandes faites par le regroupement pour améliorer la fluidité de l'A30 dès maintenant :



1. Travailler dès maintenant à la mise en place d’une voie d’accotement réservée aux

autobus et au covoiturage;

2. Création d’un comité pour trouver des solutions permanentes reliées au transport de personnes et de marchandise.



À plus long terme, les députés et candidats de la CAQ en Montérégie voient également d’un bon œil l’élargissement de l’A30 entre l’A10 et l’A20, tel que demandé par plusieurs maires et mairesses de la région. Cette proposition doit cependant s’inscrire dans un plan plus global de décongestion routière dans la région métropolitaine de Montréal.



Citations des députés de la CAQ :





« Les propositions faites aujourd'hui par la Coalition A-30 peuvent être mises en place facilement dès maintenant. Il ne manque que la volonté politique pour y parvenir. Les libéraux doivent s'occuper convenablement de la région et doivent agir rapidement. » - Benoit Charette, porte-parole de la CAQ en matière de transports et député de Deux-Montagnes



« Depuis le parachèvement de l’A30 en 2012, on a remarqué une affluence accrue

particulièrement sur le tronçon entre l’A20 et l’A10. Il est donc important de trouver des solutions plus tôt que tard, autant pour des raisons économiques que pour faciliter la vie des familles de la région.

- Nathalie Roy, députée de Montarville

- Simon Jolin-Barrette, député de Borduas « Il est impératif qu’on redonne du temps aux familles de la région. En perdant moins de temps sur la route le matin et le soir, les familles pourront retrouver une meilleure qualité de vie. C’est sur quoi un gouvernement de la CAQ travaillera. »