C’est maintenant officiel : la Course du député Jean-François Roberge 2018 est lancée! L’événement, qui en sera à sa cinquième édition, aura lieu le 8 juillet prochain dans les rues de Saint-Basile-le-Grand.

Depuis la toute première course en 2014, cette initiative du député a permis d’amasser et de redistribuer plus de 33 000$ dans Chambly, Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Carignan et Saint-Mathias. L’an dernier, l’événement avait fracassé ses propres records, attirant près de 600 coureurs et amassant plus de 11 000$.

Pour une deuxième année consécutive, les sommes amassées lors de l’événement seront remises aux clubs sportifs participants de la circonscription. Entouré des responsables de plusieurs de ces clubs, le député Roberge en a officiellement fait l’annonce le 26 mars dernier. «D’une part, les délais pour l’organisation sont très serrés en raison de la campagne électorale de cet automne. D’autre part, la réponse l’année passée a été très positive : autant les coureurs, les parents et leurs enfants que les partenaires nous ont dit avoir adoré l’événement et la cause soutenue. C’était donc naturel pour nous de récidiver cette année», d’expliquer le député Roberge.

La pratique du sport chez les jeunes, rappelle le député, favorise leur santé, leurs apprentissages et leur développement global. «Pourtant, ce ne sont pas tous les parents qui ont les moyens de s’acquitter des coûts qui y sont associés. Notre but, c’est de soutenir les familles en rendant la pratique du sport plus accessible pour les jeunes d’ici».

À l’heure actuelle, les clubs sportifs bénéficiaires de l’événement sont le club de soccer l’Arsenal de Chambly (comprenant les associations de soccer carignanoise, de Richelieu-Bonsecour et de Saint-Mathias), le club de ringuette les Intrépides, le club de patinage artistique de Chambly, le club Trifort de Chambly, le club de gymnastique Gymbly, les clubs de gymnastique Multi sports et Impulsion de Saint-Basile-le-Grand, l'Association de Baseball Amateur de Chambly, l’Association de hockey-mineur de Chambly, le Club de Patinage Artistique de Saint-Basile-le-Grand, le studio de danse Marthyna, les Barons de Saint-Bruno et l’Association de Baseball de Saint-Basile-le-Grand. D’autres organisations pourraient également se joindre à l’événement dans les prochaines semaines.

Après deux éditions à Chambly et autant à Richelieu, la Course fera sa première apparition dans les rues de Saint-Basile-le-Grand cet été. Le conseiller municipal Guy Lacroix, représentant de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, invite les citoyens à participer à la Course du député qui encourage l’activité physique tout en soutenant le sport amateur. «La ville de Saint-Basile-le-Grand est fière d’accueillir la cinquième édition de la Course du député Jean-François Roberge. La ville s’est engagée à promouvoir les saines habitudes de vie et la pratique de l’activité physique pour les individus et les familles, et la Course du député répond tout à fait à ces objectifs», explique monsieurLacroix.

Encore cette année la Course pourra compter sur l’expertise du Trifort de Chambly afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. «Le Trifort de Chambly a des membres partout dans la région, à Chambly, mais aussi à Saint-Basile-le-Grand et à Saint-Bruno. Nous sommes donc très fiers de nous associer pour une cinquième année consécutive à la Course du député», affirme son président Jacques Gravel.

Les coureurs ayant apprécié être barbouillés de couleurs l’an passé peuvent être rassurés : la Zone tout en couleurs!, cette portion optionnelle du parcours qui permet aux coureurs qui le désirent d’être aspergés de jets colorés en fin de course, sera aussi de retour cette année.

Encore cette année, trois départs seront offerts, soit le 1km – Marche (9h00), le 1km – Course (9h30) et le 5km – Course (10h00). Il est possible de s’inscrire dès maintenant via le site de l’événement (www.coursejfr.com).