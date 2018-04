Un Chamblyen intronisé comme membre du prestigieux ordre de La Fayette en France

Le député de Chambly Jean-François Roberge a profité d’un temps de parole cette semaine à l’Assemblée nationale pour honorer le vétéran militaire Yves Labarre, «un Chamblyen d’exception» qui recevra le 26 mai prochain à Verdun, en France, la médaille de la paix, en plus d’être intronisé comme membre de l’ordre de La Fayette.

Yves Labarre, vétéran des Forces armées canadiennes qui a notamment servi en Allemagne, et dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est, est bien connu dans la région, notamment pour son implication dans sa communauté. Longtemps présent auprès des jeunes comme entraîneur dans diverses disciplines sportives, M. Labarre est présentement président de la Légion Royale Canadienne de Chambly.

Le vétéran, a rappelé le député dans son allocution devant ses collègues, est déjà titulaire de nombreuses autres distinctions. Il est notamment membre de l’ordre du mérite militaire, et il a reçu la décoration des Forces canadiennes.

«Monsieur Yves Labarre, a conclu le député, est un exemple, un modèle et il me fait plaisir de saluer aujourd’hui à l’Assemblée nationale son courage et son dévouement».